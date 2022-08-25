هيثم شاكر بعد البكاء على مسرح جدة: «مقدرتش أتحكم في مشاعري»

حرص المطرب هيثم شاكر، على توجيه الشكر لجمهور جدة، بعد نجاح حفلته أمس، والتي ظهر فيها وهو يبكي على المسرح.

هيثم شاكر: لساني عاجز عن وصف الفرحة السعادة

وكتب هيثم شاكر عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «لساني عاجز عن وصف كم الفرحة والسعادة اللي حسيت بيها في أول مرة أقابل فيها الجمهور السعودي الكريم، وتحديدًا جمهور أهل جدة الغاليين».

وأضاف شاكر:«حفل اسطوري بما تحمله الكلمة من معنى، غمرتوني بمحبتكم الكبيرة وأعذروني إني مقدرتش أتحكم في مشاعري بعد الحب الكبير اللي شوفته منكم، ملحقتش أشبع منكم وأكيد لينا لقاء تاني قريب إن شاء الله».

هيثم شاكر يدخل في نوبة بكاء

وقدم الفنان هيثم شاكر، عددًا كبيرًا من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور، منها «أتعدى حدودي، وخليك جنبي، وأيامي معاك، ومعرفة قديمة، وهنتقابل بعدين»، ودخل في نوبة بكاء، في أثناء وصلته الغنائية بحفله الذي أقيم في «جدة سوبردوم»، بسبب تعاطف وتشجيع الجمهور السعودي والعربي له.