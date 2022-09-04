تأجيل محاكمة 3 من عناصر الإخوان في قضية «المغارة» بسوهاج إلى 3 نوفمبر

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين «م. ف» و«ف. ح» و«م»، من عناصر الإخوان، في اتهامهم بارتكاب أعمال إرهابية بدائرة قسم ثاني سوهاج، في القضية المعروفة بقضية «المغارة»، إلى جلسة 3 نوفمبر القادم.

صدر القرار برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد جلال وهاني صبحي، وأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

ارتكاب أعمال إرهابية

تعود أحداث القضية لسنة 2016 بدائرة قسم ثان سوهاج، بعد ورود معلومات إلى ضباط الأمن الوطني بسوهاج، عن وجود المتهمين في إحدى المغارات بالجبل الغربي، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.

السجن أحد عناصر الإخوان

وفي سياق آخر، قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، اليوم الأحد، بالسجن 3 سنوات لأحد عناصر الإخوان، لإدانته بالاشتراك مع الجماعة بحيازة منشورات ومطبوعات والانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«المكتب الإداري».

وتعود أحداث القضية إلى عام 2015، عندما وجهت النيابة العامة بإشراف المحامي العام لنيابات شمال سوهاج، للمتهم «م. أ»، 25 سنة، عامل، تهمة الاشتراك مع جماعة إرهابية عقب انضمامه لها، هدفها تكدير السلم العام والإضرار بمؤسسات الدولة وتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وحيازة منشورات ومطبوعات تحريضية ضد الدولة والتحريض على التظاهر وتعطيل وسائل النقل والمواصلات وترويج المنشورات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت جهات التحقيقات، والتي أحالت أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المُتقدم.