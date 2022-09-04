«غرفة السياحة»: العيد الوطني للسعودية يرفع إشغالات فنادق القاهرة لـ80%

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركة السياحة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن إجازة العيد الوطني للمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر الجاري، سترفع من نسب إشغال فنادق القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، لافتًا إلى أن فنادق القاهرة ستسجل خلال تلك الفترة نسب إشغال تتجاوز الـ80%، وذلك وفقًا للحجوزات الحالية والمستقبلية.

تسيير رحلات من السعودية لشرم الشيخ والغردقة

وأضاف «فاروق» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن آلاف المواطنين السعوديين يحرصون على قضاء إجازة العيد الوطني للمملكة العربية السعودية في مصر، لافتًا إلى أنه سيتم تسيير رحلات من المدن السعودية إلى كل من القاهرة وشرم الشيخ والغردقة خلال فترة إجازة العيد الوطني، مشددًا على ضرورة تجويد الخدمات المقدمة للسياح مع عدم رفع أسعار الغرف الفندقية خلال تلك الفترة.

60% نسب إشغال فنادق القاهرة

وأوضح رئيس لجنة السياحة الإلكترونية، أن نسب إشغال فنادق القاهرة الكبرى تراجعت خلال الشهر الجاري، مرجعًا السبب إلى تراجع الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية، بسبب بدء الموسم الدراسي بالعديد من الدول العربية المصدرة للسياح إلى مصر، لا سيما الدول الخليجية، مشيرًا إلى أن نسب الإشغال بفنادق القاهرة في الوقت الحالي بلغت نحو 60%.

وفي سياق متصل، قال محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ورئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن نسب إشغال مطاعم القاهرة الكبرى تتراوح حاليًا ما بين 60 و65%، لافتًا إلى أن المطاعم والمنشآت السياحية سجلت خلال الشهرين الماضيين متوسط نسب إشغال تخطت حاجزالـ85%.

وأشار«فتحي» إلى أن الموسم السياحي الشتوي المقبل، الذي سيبدأ في أكتوبر المقبل، سيشهد زيادة في نسب الإقبال على المطاعم والمنشآت السياحية الموجودة بكل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، وذلك بسبب زيادة الحركة السياحية الوافدة لتلك المدن خلال فصل الشتاء.