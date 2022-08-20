صديق: الدولة لم تفرض البدائل على سكان مثلث ماسبيرو.. «نفذنا طلبات الأهالي»

قال المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، إن البدائل التي جرى تقديمها لأهالي مثلث ماسبيرو لم تفرضها الدولة المصرية، ولكنها جاءت من الأهالي: «عندما عرضنا عليهم تطوير المنطقة، منهم من طلب تعويضا ماديا مناسبا، وآخرون طلبوا وحدات في حي الأسمرات، ومنهم من طلبوا العودة إلى المنطقة إما بالإيجار أو التمليك أو القسط».

%70 من أهالي مثلث ماسبيرو طلبوا تعويضا ماديا

وأضاف صديق في مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، من تقديم عزة مصطفى: «لدينا 4537 أسرة إجمالي أسر سكان مثلث ماسبيرو، 10% منهم اختاروا حي الأسمرات و20% منهم قالوا نرغب في العودة إلى المنطقة و70% طلبوا تعويضا ماديا، وهو ما يعني أن التعويض المادي مناسب للغاية».

القرعة ستكون على مكان الشقة وليس الحصول عليها

وتابع الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، أن القرعة ستكون على مكان الشقة وليس للحصول عليها من الأساس للأشخاص الذين اختاروا العودة إلى مثلث ماسبيرو، وذلك حفاظا على الشفافية: «القرعة ستُسحب في حضور الأهالي ضمانا للشفافية العلنية أمام الجميع وسيتم تصوير القرعة، وسيتم تنظيم القرعة خلال فترة لا تزيد عن 20 يوما».

تكاليف عدادات الغاز والمياه

وأوضح المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية: «هناك شائعات مفادها أن الأهالي سيدفعون تكاليف عدادات الغاز والمياه، لكن الحقيقة أننا سنحاول تقليل التكاليف، كما أن صاحب الوحدة يجب أن يقدم على العدادات بنفسه حفاظا على حقه، وبالتالي فإن الدولة ستعمل على حل أي مشكلة تواجه الأهالي».