خبير: قرارات «تنظيم الاتصالات» تدعم حق المواطن للحصول على خدمة جيدة

اتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مجموعة كبيرة من الإجراءات لدعم حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات في مصر، وتقديم الخدمات بشكل يتناسب مع احتياجات العملاء بالسوق المصرية.

ووصف المهندس محمد الحارثي، هذه الإجراءات، أنها ممتازة تساعد في تقديم خدمات بأعلى مستوى وتدعم حق المستخدم في الحصول على خدمة جيدة، موضحًا أن أولى الإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدعم حقوق المستخدمين، هي تفعيل ضوابط وقواعد تقديم خدمات القيمة المضافة، وإلزام مقدمي الخدمات بإرسال أكواد التفعيل.

تقديم خدمات القيمة المضافة لضمان عدم إجبار العملاء على الاشتراك

وأشار «الحارثى» في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قام بتفعيل ضوابط وقواعد تقديم خدمات القيمة المضافة لضمان عدم إجبار العملاء على الاشتراك، وإلزام مقدمي الخدمات بإرسال أكواد تفعيل وتأكيد طلب الخدمات، وأيضا رسائل بكيفية إلغاء الخدمات والبيانات الخاصة بالخدمة «اسم الخدمة وقيمتها المالية»، بالاضافة إلى قيام الجهاز القومي التنظيم الاتصالات بزيادة الطاقة الاستيعابية لمركز تلقي شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات «155» بنسبة 35% خلال النصف الأول لعام 2022 مقارنة بالنصف الثاني لعام 2021، وذلك لتيسير تواصل العملاء مع المركز وسرعة المتابعة مع العملاء والتحقيق في الشكاوى مع الشركات فور ورودها.

وتابع «الحارثي»، أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على دعم حقوق المستخدمين وضمان تقديم خدمات اتصالات ذات جودة في السوق المصرية.

تغريم مقدمي خدمات الهاتف المحمول 11.2 مليون

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه قرر تغريم مقدمي خدمات الهاتف المحمول 11.2 مليون جنيه خلال النصف الأول لعام 2022، إذ قال الجهاز: «تم تغريم مقدمي خدمات الهاتف المحمول 11.2 مليون جنيه خلال النصف الأول لعام 2022، وذلك لمخالفة معايير الاستجابة لشكاوى عملاء خدمات الاتصالات».

متابعة شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات

وكان الجهاز قد أصدر التقرير النصف سنوي الأول لمنظومة متابعة شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات «عن الفترة من يناير إلى يونيو 2022»، إذ تلقى 143235 شكوى خلال النصف الأول 2022، وبلغت نسبة استجابة المشغلين للشكاوى في النصف الأول من العام الجاري إلى 89%.