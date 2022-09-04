عمرو طلعت: قطاع الاتصالات الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة بنسبة 16.3%

حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو بلغت نحو 16.3% في العام المالي 2021/2022، ليصبح القطاع الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة المختلفة، وذلك وفقًا لتقرير مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2021/2022 الذي أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

معدلات أداء مرتفعة

وقال التقرير إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يعد من القطاعات التي جاءت في المقدمة من حيث عدد الصفقات وقيمتها، في إطار نشاط الاستحواذ والاندماج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2022.

وتعقيبًا على ذلك، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نجح في تحقيق معدلات أداء مرتفعة على المستوى الاقتصادي والحفاظ على مكانته في الصدارة، كأعلى القطاعات نموًا على مدار الأعوام المالية الأربعة الماضية، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي المنصرم مقارنة بالعام المالي الذي يسبقه، الذي بلغ معدل النمو خلاله نحو 16.1% فيما بلغ معدل نمو القطاع في العام المالي 2019/2020 نحو 15.2%.

تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية

وأوضح وزير الاتصالات، أن الزيادة المطردة في معدلات نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعكس التطور الذي يشهده القطاع في ضوء تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، التي تتضمن تنفيذ عددًا كبيرًا من المشروعات القومية لتحقيق التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي، بالإضافة إلى دعم الفكر الابتكاري وريادة الأعمال، وبناء القدرات الرقمية للشباب وتمكينهم من الحصول على فرص عمل متميزة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أن العديد من التقارير الدولية المرموقة، أبرزت هذه التطورات والطفرات التي يشهدها القطاع في ضوء الجهود المبذولة لتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية.

وأكد وزير الاتصالات، أن التطور الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هو نتاج طبيعي لتضافر الجهود بين كافة عناصر القطاع، الذي يتميز بالشراكات الفاعلة والبناءة القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني العاملة بالقطاع، التي أثمرت عن تنفيذ العديد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الداعمة لجهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يمثل حافزًا للعاملين داخل القطاع لتكثيف جهودهم من أجل الحفاظ على هذه المكانة خلال السنوات المقبلة.