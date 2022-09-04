وزير الداخلية يؤكد لنظيره النيجيري أهمية تبادل الخبرات الأمنية بين البلدين

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الأحد، نظيره النيجيري حمادو أدامو سولى، والوفد المُرافق له، خلال زيارته الرسمية لمصر.

التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين، وأساليب تعزيزها، بالإضافة لآخر المُستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك، وأعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية.

كما صرح بأن زيارته تأتي في إطار العلاقات الوثيقة بين مسئولي البلدين، مُؤكدا اهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية في شتى مجالات العمل الأمني، فضلا عن تطلعه إلى تعزيز قنوات الاتصال بين الجانبين في ضوء التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بالنيجر

ومن جانبه، أعرب محمود توفيق وزير الداخلية، عن ترحيبه بزيارة نظيره النيجري للقاهرة، مؤكدا حرص الوزارة على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بالنيجر في ضوء علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين، مُشيرا إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية محل الاهتمام المُشترك وتضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها وخاصةً الهجرة غير الشرعية في ظل المُعطيات والتطورات التي استجدت على الساحتين الإقليمية والدولية.