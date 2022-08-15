مساعد وزير الداخلية الأسبق: الحماية المدنية توفر تدريبا للتعامل مع الحرائق

قال اللواء علاء عبد الظاهر، مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية الأسبق، إنه يجب التأكد من الأسلاك الكهربائية والصيانة الدورية للكهرباء وعدم رفع المقاومات في الأسلاك من أجل استخدام التكييف وغيرها من الأجهزة في المنازل، موضحا أنه لا يستبعد وقوع حريق الكنيسة في إمبابة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وفاة في الحضانة بالكنيسة

وأضاف «عبد الظاهر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم، أن المكان الذي وصل إليه الدخان في الدور الثاني، حيث حضانة الأطفال، توفي فيه أشخاص كثيرون نتيجة الاختناق ولكن قبل الدخان تسبب الحريق والماس الكهربائي في وفاة بعض الأشخاص.

تعليم الأشخاص التصرف مع الحريق

وأوضح مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية الأسبق، أن هناك تدريبا من مركز الحماية المدنية مقدم عبر الإنترنت من خلال فيديوهات لتعريف المصريين بالطريقة المثلى لمواجهة حوادث الحرائق والكهرباء، مبينا أن رجال الحماية المدنية اليوم تحركوا خلال 10 دقائق فقط لإنهاء الحريق رغم ضيق الشوارع وصعوبة المكان وحاليا يتم علاج رجال الحماية المدنية.

اشتراطات البناء المهمة

وتابع مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية الأسبق: «المفروض يكون فيه مكان خروج في الكنيسة، الموضع مؤلم فمش قادرين نحمل حد الكلام ده ونحتاج مراجعة دور العبادة اللي مساحتها صغيرة، أي دور عبادة صغيرة أو مدارس أو حضانة مفترض تاخد الاشتراطات وتكون الحضانة في الأرض ودي حاجة دولية مش مصرية، أوقات حدوث أي حريق بنتصل بالكهربا والغاز عشان يفصلوا عن المكان اللي في الحريق».