رياضة وفن وضحك ولعب.. شواطئ الإسكندرية ليست للسباحة فقط

لم تعد شواطئ الإسكندرية مقتصرة على السباحة فقط أو الجلوس امام البحر، بل أصبحت تلك الشواطئ موطن الاستمتاع بكل ما هو جميل، ما بين رياضة وفنون إبداعية وحركات استعراضية لذوي الهمم، فأصبح «الضحك واللعب والحب» هو شعار تلك الشواطئ بعدما عانت لسنوات من الإهمال وسيطرة عمال الشواطئ على الأوضاع.

تغيرات على شواطئ الإسكندرية

التغيرات التي طرأت على شواطئ الإسكندرية بدأت بإطلاق ملاعب شاطئ اسحق حلمي لكرة القدم الشاطئية والكرة الطائرة الشاطئية ولعبة الراكيت، بالإضافة إلى تقديم فقرات فنية داخل شاطئ ذوي الهمم بشكل مستمر، إلا أن الجديد والمنتظر هو إطلاق معرض فنون تشكيلية على الشواطئ للمرة الأولى.

أول ورشة عمل ومعرض فني على شواطئ الإسكندرية

وقال اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، إن شواطئ الإسكندرية تحت توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعمل على إطار إثراء النشاط الثقافي والفني وتشجيع الفعاليات الفنية والسياحة الداخلية والشاطئية، حيث تنظم محافظة الإسكندرية عبر الإدارة المركزية للسياحة والمصايف التعاون مع اكاديمية Dedaa Art للفنون أول ورشة عمل ومعرض فني علي شواطئ الإسكندرية بعنوان «فنون يا اسكندرية» وذلك يوم الخميس المقبل أي الأول من سبتمبر.

شواطئ الإسكندرية تستقبل 100 فنان تشكيلي من مختلف المحافظات

وأضاف رشاد لـ«الوطن»، أن تلك الفعاليات سوف يشارك بها أكثر من 100 فنان تشكيلي من مختلف محافظات الجمهورية يقدمون إبداعاتهم الفنية أمام إحدى البقاع الساحرة على شواطئ الإسكندرية بمنطقة ستانلي.

وأوضح أن الفعاليات يتخللها بعض العروض الفنية والفولكلورية التي تظهر البيئة السكندرية وتأتي الفعاليات لتنشيط السياحة الداخلية والشاطئية للإسكندرية وتشجيعا للنشاط الثقافي والفني، مؤكدا أن شواطئ الإسكندرية تعمل على كل ما هو جديد ومميز.