ميلاد «إيجون» يشعل الحرب فى كينج لاندينج بـ«House of the Dragon»

تعرض في الساعات الأولى من صباح اليوم، عبر منصة osn الحلقة الثالثة من المسلسل الملحمي House of the Dragon، الذي يعد مسلسل مشتق من المسلسل العالمي جيم أوف ثيرونز.

House of the Dragon سيناقش قصة «رقصة التنانين»

حلقة اليوم من مسلسل House of the Dragon، تشهد بداية الصراع الحقيقي داخل منزل ال تارجاريان بعد 60 عاما من الرخاء والازدهار في عهد الملك جهيريس، ثم السنوات الأولى من عهد حفيده فسيريس.

والصراع بسبب قراره المفاجئ بالزواج من «اليسنت» ابنة مساعده «اوتوهايتاور»، التي معها سيحظى بطفله الولد الأول «ايجون»، الذي سيتسبب فى إشعاع الصراع على مقعد الوريث، إذ على حسب الرواية التي مأخوذ منها المسلسل، سيدخل إيجون فى صراع وحرب مع شقيقته من الأب «رينيرا» في حرب ستسمى بعد ذلك «رقصة التنانين»، أحد أبرز الحروب في عالم الكاتب جورج آر مارتن.

إيجون يدخل فى حرب مع شقيقته في House of the Dragon

ومن المقرر أن تشهد الحلقة، حربا قويا بين قوات ال تارجاريان وملك السلطعون، الذي خطف سفن الملك، وقرر إعلان نفسه ملكا حرا، على عدد من المدن التى تفصل بين قارتي ويستروس وأسوس، لكي تكون أولى الحروب في المسلسل الجديد.

مسلسل House of the Dragon حطم الأرقام القياسية في المشاهدات على الشبكة في الحلقة الأولى بـ10 ملايين مشاهدة في أول أيام عرضه، وزادت المشاهدات بنسبة 20% مع عرض الحلقة الثانية.