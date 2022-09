تفاصيل الحلقة الثالثة من House of the Dragon قبل عرضها.. «معركة تقلب المعادلة»

حققت الحلقة الثانية من مسلسل House of the Dragon مشاهدات تجاوزت المتوقع بنسبة 2%، حيث وصلت إلى 10.2 مليون مشاهدة في الساعات الأولى من عرضها على منصة «HBO» في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يرفع التوقعات بشأن زيادة نسب مشاهدات الحلقة الثالثة من المسلسل المقرر أن تذاع 4 سبتمبر الحالي.

وشهدت الحلقة الثانية من المسلسل عددا من الأحداث المهمة، التي بدأت ترسم ملامح الصراع، تحديدا بعد 6 أشهر من تعيين الأميرة «رينيرا» وريثة للعرش، بداية من استيلاء الأمير «دايمن» على منطقة « دراجستون» وسرقة بيضة تنين لإهدائها لـ«ميساريا» للزواج منها، بينما يعاني الملك «فسيريس» من مرض يؤدي إلى تآكل جسده، ويرفض الزواج من ابنة القائد «كورليس» البالغة من العمر 12 عاما، مقابل الزواج من «أليسنت» ابنة مساعده أوتو هايتاور، ما يخلق أزمة كبرى.

موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل House of the Dragon

وتحمل الحلقة الثالثة من مسلسل House of the Dragon عنوان «Second of His Name»، ومن المقرر أن تعرض في تمام الساعة التاسعة من مساء الأحد المقبل حسب التوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يوازي الساعة الثالثة من صباح الإاثنين المقبل.

تفاصيل الحلقة الثالثة من مسلسل House of the Dragon

ومن جانبه، كشف الناقد اللبناني خليل حنون، أجزاء من ملامح الحلقة الجديدة من المسلسل قبل عرضها، وذلك عبر تدوينة على حسابه بـ«فيس بوك»، قائلا إنّ أحداث الحلقة تدور بعد 3 سنوات من أحداث الحلقة الثانية، متابعا: «حلقة متصاعدة في تدهور العلاقات مع محاولات رأب الصدع، الممثل بادي كونسيدن يبرز أكثر في أدائه لدور الملك فسيريس إذا أصبح محاصرا بالكثير من القلق».

ووصف «حنون» الحلقة الثالثة بـ«المهمة والواعدة» إضافة إلى وجود جرعة من التوتر وحبس الأنفاس، مضيفا: «ظهور لافت لأحد أفراد آل لانيستر، وجه الأميرة ستغمره الدماء، الأمير داين في قلب الموت ومعركة تقلب المعادلة».