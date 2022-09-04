الاتحاد العام للتعاونيات يعلن مشاركته في الحوار الوطني

أعلنت الحركة التعاونية المصرية، اجتماع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات، اليوم الأحد، بمقر المعهد العالي للدراسات التعاونية، والإدارية بقصر العيني، بحضور الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني.

وأضافت الحركة التعاونية، في بيان صادر عنها منذ قليل، أن الاجتماع جاء للإعلان عن مشاركة التعاونيين والممثلين لعدد 12 ألف منظمة تعاونية على كل المستويات، وفي كل القطاعات «الزراعية، الإنتاجية، الاستهلاكية، الإسكانية، والثروة المائية»، والتي تضم 18 مليون عضو تعاوني، في الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

التقدم بورقة عمل إلى مجلس أمناء الحوار الوطني

وأكدت البيان على استعداد الاتحاد العام للتعاونيات للمشاركة بفاعلية في تنفيذ استراتيجية وخطط وبرامج ومشروعات التنمية المستدامة، في مصر، مؤكدا أنهم سيتقدمون بورقة عمل إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، بما تتضمنه من مقترحات تشريعية، أو قرارات تنفيذية في المجالات السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، وبما يمكن الحركة التعاونية المصرية من القيام بدورها على الوجه الأكمل في بناء الجمهورية الجديدة في ظل القيادة الرشيدة.