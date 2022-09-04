الحوار الوطني: أيام قليلة تفصلنا عن مرحلة جديدة يتشارك بها الجميع

أكد مجلس أمناء الحوار الوطني، أنّ أيام قليلة تفصلنا عن مرحلة جديدة من مراحل الحوار الوطني، يتشارك بها الجميع من كافة قوى الشعب المصري.

وأضاف المجلس في بيان اليوم، أن تلك المرحلة الجديدة من الحوار الوطني يتناقش خلالها قضايا وموضوعات عدة؛ لنصل معًا إلى جمهورية جديدة تسودها الوئام والتوافق.

قضايا التعليم والصحة

واستكمل: «يعتبر المحور المجتمعي من أوائل المحاور التي تشغل المواطنين وينقسم إلى لجان فرعية ونوعية تمثل أهم قضاياه وهي: التعليم، والصحة، والزيادة السكانية، والأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية.

مجلس أمناء الحوار الوطني

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، أعلن استعداده لتلقي المقترحات والحلول وآليات التنفيذ، حول قضايا الحوار الوطني، لرسم خارطة الطريق للجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أنه ما زالت المقترحات والحلول وآليات التنفيذ متاحة للجميع من خلال الموقع الإلكتروني.