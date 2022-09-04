مجلس الحوار الوطني يناقش اختيار المقررين والمساعدين باجتماعه غدا

أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أنَّ مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعه الخامس، غداً الاثنين، الموافق 5 سبتمبر بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر الساعة 1 ظهراً.

اختيار المقررين والمساعدين

وأضاف بيان مجلس الحوار الوطني، منذ قليل، أنَّه من المقرر أن يناقش المجلس في اجتماعه اختيار المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي والمجتمعي، واللجان الفرعية الخمسة عشر المتفرعة عنها، وذلك من بين الترشيحات التي قدّمتها الأطراف المشاركة في الحوار وبعض أعضاء مجلس الأمناء، لاختيار الأنسب منها لتولي هذه المهام بتوافق وقرارات مجلس الأمناء.

قرارات وإجراءات

واختتم بيان المجلس: «إعمالًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فسوف يُصدِر مجلس الأمناء، فور انتهاء اجتماعه، بياناً يُرسَل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص موضوع اجتماعه وفعاليات الحوار الوطني على وجه العموم».