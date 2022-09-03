سعر جرام الذهب عيار 21.. يصل إلى 1115 جنيها بمحلات الصاغة

سعر جرام الذهب عيار 21، سجل في ختام تعاملات اليوم السبت 3 سبتمبر بمحلات الصاغة، 1109 جنيهات للبيع، بينما وصل سعر الشراء إلى 1115 جنيها وفقا لمعلومات شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووفقا لبيانات شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 1109 إلى 1115 جنيها للجرام في الوقت الذي تراوح سعر الجرام من عيار 24 بين 1267 جنيها للبيع و1274 جنيها للشراء.

وبخلاف سعر جرام الذهب عيار 21، سجل عيار 18 نحو 951 جنيها للبيع، بينما وصل سعر الشراء إلى 956 جنيها، في حين تراوح سعر جرام الذهب عيار 14 بين 739 جنيها للبيع و743 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

ووصل سعر بيع أونصة الذهب بمحلات الصاغة المصرية اليوم كسعر البيع عند 39.417 ألف جنيه بينما سجل سعر الشراء 39.630 ألف جنيه للأونصة في حين سجل سعر الجنيه الذهب (يزن 8 جرامات ذهب عيار 21 ) نحو 8872 جنيها لسعر البيع بينما وصل سعر البيع إلى 8920 جنيها وسجل سعر كيلو الذهب 1.267 مليون جنيه للبيع في حين سجل سعر البيع نحو 1.274 مليون جنيه على المستوى العالمي، وارتفعت أسعار الذهب بنسبة لا تقل عن 0.84% بزيادة قدرها 14 دولارا مقارنة بأسعار الذهب في البورصات العالمية أمس الجمعة، ووصل سعر أونصة الذهب نحو 1712.19 دولار أمريكي.