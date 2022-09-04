أحمد فهمي يصور مشاهده في فيلم «مستر إكس» بقبرص «صور»

يصور الفنان أحمد فهمي حاليا مشاهد فيلمه الجديد «مستر إكس» في قبرص، بصحبة فريق العمل.

ونشر المنتج أحمد السبكي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، صورا من كواليس التصوير في قبرص، وعلق عليها قائلا: «النجم أحمد فهمي والمنتج خالد السبكي والمخرج أحمد عبدالوهاب وأحمد درويش، من كواليس تصوير فيلم مستر_Ex في قبرص».

تفاصيل فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس ينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية، ويشارك أحمد فهمي زوجته الفنانة هنا الزاهد، بعد أن اجتمعا سويا في عدد من الأعمال الفنيه الناجحة.

ويضم الفيلم مجموعة كبيره من نجوم الفن، أبرزهم أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، وضيوف شرف أكرم حسني، عمرو يوسف، مصطفى خاطر، صبري فواز، وإخراج أحمد عبد الوهاب.

مسرحية جوازة معفرته

وكان آخر عمل فني جمع هنا الزاهد وأحمد فهمي مسرحية «جوازة معفرتة»، من بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد أنور، إيمان السيد، تأليف وأشعار ورؤية فنية وإنتاج أمير طعيمة، ورؤية موسيقية وألحان عمرو مصطفى، وإخراج أوتاكا.

وتدور أحداث المسرحية حول الأميرة الجنية التي تقع في غرام شخص عادي من عامه الشعب.