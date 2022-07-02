أحمد فهمي: سعيد بافتتاح مطعم الساحل الشمالي.. وانتظروا مفاجأة قريبًا

افتتح الفنان أحمد فهمي الفرع الثاني لأهم مشروعاته خارج الوسط الفني حيث حقق واحدًا من أهم أحلامه بافتتاح مطعم لحوم على الطريقة التركية، وحرص على افتتاح الفرع الجديد بالساحل الشمالي في سيدي عبدالرحمن بحضور عدد من نجوم الفن.

أحمد فهمي يعبر عن سعادته بافتتاح مطعمه الجديد

وقال أحمد فهمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه سعيد بنجاح الفرع الأول، وافتتاح الثاني، وانتظروا الفرع الثالث بمنطقة التجمع، مشيرًا إلى أنه متحمس للمشروع لأن اللحمة التي يقدمها من خلاله جديدة.

أحمد فهمي يفتتح الفرع الثاني لمطعمه

وحرص على الحضور عدد كبير من الفنانين، منهم أحمد الشامي، نادر حمدي، أمير طعيمة وعدد كبير من الفنانين، الذين أشادوا بالطعام وديكور المكان وحرصوا على تقديم التهنئة لفهمي والتواجد بالمكان.

وكانت مفاجأة الافتتاح حفلًا لفرقة واما، وتضمن الحفل أكثر من أغنية وسط أجواء مبهجة؛ منهما أغنية نجمة معدية وقام بجميع تفاصيل الإضاءة للاحتفالية وليد الحريري.

نجاح أحمد فهمي في برنامج أحلى كلام

ومن ناحية أخرى، حقق فهمي نجاحًا كبيرًا ببرنامجه الأخير «أحلى كلام»، الذي يعرض عبر قناة الحياة واستضاف فيه عددًا من أهم نجوم الوسط الفني.

ويعتبر فهمي واحدًا من أنجح نجوم الوطن العربي حالياً، وهو المصري الوحيد الذي تم تصميم تمثال له في متحف مدام توسو في دبي.