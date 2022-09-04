«حياة كريمة» في الأقصر: نستهدف 16 نقطة إسعاف جديدة بالمرحلة الأولى

قال محمود صادق منسق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في محافظة الأقصر، إن نقاط الإسعاف من أهم المحاور التي نعمل عليها، مضيفا:«في المحافظة نستهدف 16 مشروعا خاصا بنقاط الإسعاف، منها 8 تضاف لأول مرة ضمن منظومة نقاط الإسعاف في المحافظة».

الانتهاء من 8 نقاط إسعاف

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المبادرة، على قناة إكسترا نيوز، أن هذه المشروعات تنفذ في مركزي إسنا وأرمنت، موضحة: «لدينا 8 مشروعات من أصل 16 مشروع في نقاط الإسعاف جرى الانتهاء منها، وهناك 8 مشروعات أخرى تشمل رفع كفاءة وتطوير لنقاط إسعاف موجودة بالفعل للتماشي مع المستهدف الجديد».

وتابع: «كان لدينا عددا من القرى محرومة تماما من نقاط الإسعاف، وكان الأهالي يشتكون من هذا الأمر، ولكن في المبادرة عملنا على التوسع في نقاط الإسعاف الجديدة بالإضافة إلى تطوير وتمهيد الطرق الداخلية داخل القرى، وتقديم الخدمة الخاصة بالإسعاف إلى أقل زمن ممكن لا يتعدى الـ4 و5 دقائق في بعض المناطق».

مشروعات كبيرة في المرحلة الأولى

وأكد منسق المبادرة الرئاسية أنه مع نهاية المرحلة الأولى، من مبادرة حياة كريمة يجرى تغطية الـ34 قرية بمركزي أرمنت وإسنا بشكل كامل بنقاط الإسعاف والطرق المتاخمة، في الأقصر هناك 800 مشروع من المرحلة الأولى، وجرى الانتهاء من المجمعات الخدمية بنسبة 100%، وتنفيذ 13 مجمعا زراعيا بنسبة تنفيذ 85%.

وحدات التضامن

وبالنسبة لوحدات التضامن، أشارت إلى أنه جاري العمل في 19 مشروعا ما بين وحدة شؤون اجتماعي ووحدات خاصة برعاية الطفل والأسرة ومراكز التأهيل بنسبة تنفيذ 80% وقطاع الكهرباء يعمل على كل القرى تحديدا بواقع 34 قرية، إذ جرى تطوير شبكات الكهرباء وأعمدة الإنارة وإضافة موزعات جديدة لرفع كفاءة الشبكة ونسبة التنفيذ 43%.