البحرين تعيد تشكيل مجلس إدارة صندوقها السيادي «ممتلكات»

أصدرت دولة البحرين، قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الثروة السيادي «ممتلكات البحرين القابضة» برئاسة وزير المالية الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.

أصول بقيمة أكثر من 18 مليار دولار

ونشرت وكالة الأنباء البحرين القرار صباح اليوم الأحد، بعد أن أصدره ولي عهد المملكة ورئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الخاص بالصندوق الذي يدير أصولا قيمتها أكثر من 18 مليار دولار.

وكشف تقرير صادر عن الصندوق بأن ممتلكات حقق أرباح في عام 2021 بعد خسائر عام 2020 مع ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد، ولدى الصندوق استثمارات في فريق السباقات البريطاني وشركة صناعة السيارات ماكلارين وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) التي تعد أكبر مصهر للألمنيوم خارج دولة الصين.

مذكرة تفاهيم بين البحرين والإمارات

ووقع الصندوق نهاية العام الماضي مذكرة تفاهم مع شركة مبادلة الإماراتية من أجل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين وزيادة الاستثمار والتشغيل في البلدين.

بداية الصندوق البحريني

وبدأ صندوق الاستثمار في البلاد التوجه للاستثمار الخارجي في بداية التسعينات عقب تأسيسه في 2006، وفي عام 2018 امتلكت البحرين حصصا في أكثر من 60 شركة في 14 دولة بقيمة 15.4 مليار دولار، ويجرى التركيز على قطاعات بعينها للاستثمار وهي النفط والطيران والرعاية الصحية والمستهلك والخدمات المالية والتنصيع والعقارات والسياحة والخدمات اللوجيتسية والتعليم

تعاون بين السيادي المصري والبحريني

يشار إلى أن الصندوق وقع اتفاقية مذكرة تفاهم مع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية أثناء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى البحرين العام الجاري بعد 4 أعوام من تأسيس السيادي المصري في عام 2018 من أجل جذب الاستثمارات وسط شراكات محلية وعالمية لتعظيم الاستفادة من قيمة الأصول المملوكة للدولة.