مساعد وزير الخارجية الأسبق: قمة التيكاد استجابة دولية لدعوة السيسي بالاستثمار في أفريقيا

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قمة تيكاد تمثل نجاحا للسياسة الخارجية المصرية، لافتًا إلى أن دور رئاسة الرئيس السيسي للاتحاد الأفريقي 2019 ودعوته الدول المتقدمة ذات الفوائض المالية أن تستثمر في أفريقيا بالاستعانة بالخبرة المصرية.

استجابة دولية لدعوة السيسي للدول المتقدمة بالاستثمار في أفريقيا

وأضاف بيومي في مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر كل يوم» على فضائية «مصر الزراعية»، أن دعوة الرئيس قوبلت بالاستجابة السريعة من الدول المعنية، مشيرًا إلى الاستجابة الفورية للاتحاد الأوروبي يليها الاستجابة الصينية وأخيرًا الاستجابة من خلال سلسلة قمم التيكاد والتي تمثل التعاون الياباني الأفريقي.

مصر نجحت في جلب الاستثمارات إلى قارة أفريقيا

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق أنه تمت دعوة الرئيس لحضور قمة التيكاد باليابان وكان قد زار اليابان بنفس الشهر لحضور قمة العشرين، معربًا عن سعادته بنجاح مصر في جلب الاستثمارات إلى قارة أفريقيا، منوها بأن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الاستثمارات والمشروعات الجديدة بالقارة السمراء.

توفير فرص العمل واستخدام المواد الخام أبرز مكاسب القارة من الاستثمارت المترتبة على قمة التيكاد

وكشف بيومي عن دور هذه الاستثمارات في تحسين المستوى الاقتصادي للقارة الأفريقية، إضافة لتوفيرها العديد من الوظائف للعمالة الأفريقية، مشيرًا إلى استخدام هذه المشروعات للمواد الخام الأفريقية، وهو ما سيؤدي إلى أن يصبح هناك صادرات أفريقيا تغطي وارداتها والديون التي تحاول أن تسددها القارة الأفريقية إلى الدول المقرضة والدول المتقدمة.