أستاذ تمويل يحذر من شراء السلع بالتقسيط: «احسبوها صح»

أشاد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العمل على توفير السلع الغذائية والاستهلاكية في كافة المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، إذ ذكر أن الحكومة المصرية تعمل بجد وتعلم جيدًا مدى التحديات التي تواجهها جراء الأزمة العالمية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وما قبلها من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «إكسترا اليوم»، على قناة «Extra news».

السيسي يعلم نبض المواطن العادي

وأضاف أن السيسي يعلم نبض المواطن العادي وليس فقط نبض الشارع، مشيدًا في الوقت ذاته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، إذ ذكر أنه جرى بحث سبل عمل لمراكب لصغار الصيادين، وهذا الأمر يُعني أن الرئيس يبحث عن أي وسيلة لتحقيق الرخاء للمواطن، ويشعر بأبعد مواطن يبحث عن لقمة عيشة ورزقه، «إحنا بنتحدث عن رئيس مهتم بالمواطن لأبعد حد ممكن، وحكومة تتحرك بمنتهى الجدية وتتعامل مع الأزمات بجدية ».

تحذير من شراء السلع بالتقسيط

من ناحية أخرى، حذر أستاذ التمويل والاستثمار، من شراء السلع بالتقسيط، إذ ذكر أن البيع بهذه الطريقة أصبح رائجا عبر الكثير من المواقع الإلكترونية مؤخرًا، وعلى رغم من أن مسألة التقسيط في حد ذاتها جيدة ومهمة، لكن يجب أن نتعامل معها بمزيد من المنطق والرشد في القرار، لأن التقسيط يعني «كُلفة» بمعنى أننا نحصل على السلعة بسعر مُحمل بتكلفة التمويل، فتكلفة التمويل في عمليات البيع أو الشراء بالتقسيط، عادة تكون كبيرة وفي الغالب المستهلك لا يحسبها جيدًا.

المواطن يشعر بأعباء الأقساط أكثر في أوقات الشدة

وأردف أن المواطن يشعر بأعباء الأقساط أكثر في أوقات الشدة والأزمات، وفي حالة اضطرار المواطن للتقسيط، يجب أولًا أن يعرف التكلفة الأساسية للسلعة، إضافة إلى مبلغ تكلفة التمويل، وعما إن كان دخله الشهري سيتحمل شرائها أم لا، كما أن المجتمع المصري متماسك من خلال مسارات بديلة لتوفير احتياجات المواطنين الأكثر احتياجًا، فضلًا عن تعظيم نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية والأساسية من خلال مشاريع قومية من مشروعات زراعية وثروة داجنة.