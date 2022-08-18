أستاذ تمويل: حسن عبدالله لديه خبرات متراكمة في رسم السياسات الاقتصادية والنقدية

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن القائم بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، لديه الكثير من الخبرات الكبيرة والمتراكمة في رسم وصناعة السياسات الاقتصادية والنقدية، مشيرًا إلى ترؤسه، اليوم، اجتماع لجنة السياسات النقدية التي جرى فيها طرح العديد من الأمور الاقتصادية، سواء المتعلقة بالتضخم أو أحجام السيولة والآثار والانعكاسات الخاصة بأسعار الفائدة على المستوى الدولي.

إبراهيم: معدل التضخم لم يشهد زيادة كبرى الشهر الماضي

وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية cbc، أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، راعى اعتبار معدل التضخم الذي لم يشهد أي زيادة كبيرة منذ الشهر الماضي، إذ أنه لا يوجد خوف حتى الآن بشأن معدلات التضخم للشهر القادم، خاصة في ظل تراجع أسعار الطاقة على المستوى الدولي وهدوء في جميع الأسعار.

إبراهيم: الاقتصاد العالمي يمر بظروف حرجة

وأضاف هشام إبراهيم، أن العالم يعيش حاليا أزمة حقيقية على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري والاستراتيجي والاقتصادي: «الاقتصاد العالمي يمر بظروف حرجة، وارتفعت تكلفة التمويل دوليا بشكل كبير، في ظل الاتجاه للمزيد من رفع سعر الفائدة».

وأشار إلى أن رفع البنوك لأسعار الفائدة خلق ضغوطا كبيرة عقب موجة التضخم العالمية التي أصابت دول العالم: «لدينا دول لم تشهد هذا المعدل من التضخم على مدار عقود مثل بريطانيا وألمانيا وأمريكا، كما أن هناك دولاً اقتصادية كبرى تئن بسبب موجة ارتفاع الأسعار».

وتابع: «الاقتصاد العالمي يتجه بسرعة نحو الركود والكساد، ومن ثم فإن الاقتصاد المصري جزء من الاقتصاد العالمي يتأثر به، ولديه تحديات.