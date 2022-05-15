هشام إبراهيم: الاقتصاد المصري تأثر بارتفاع الأسعار عالميا

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن مؤتمر الحكومة الأخير والذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء جاء في إطار توضيح التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة ارتفاع أسعار العديد من القطاعات على مستوى العالم.

إبراهيم: أسعار الحبوب والقمح تعاني حاليا من ارتفاع قياسي

وأضاف «إبراهيم»، خلال استضافته ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن أسعار الحبوب والقمح فتعاني حاليا من ارتفاع قياسي، كما أنه وفي مجال الطاقة والبترول والغاز فقد زادت أسعارها، وأيضا الحديد والمعادن.

وتابع قائلا: «إحنا تأثرنا بشكل مباشر في إطار التعامل الثنائي سواء مع روسيا وأوكرانيا، ونتأثر بشكل غير مباشر نتيجة ارتفاع معظم أسعار السلع على المستوى الدولي، كما وأن معدل التضخم الذي يرتفع داخل الاقتصاد المصري فيرتفع في معظم دول العالم، كما وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية أعلى مستوى للتضخم على مدار 40 عاما وكذا بريطانيا وفرنسا وألمانيا».

هناك الكثير من الدول لا توجد فيها السلع على الإطلاق

وأوضح أنه وفي حال كان هناك بعض من الصعوبات التي تواجه المواطن المصري في بعض من السلع نتيجة ارتفاع الأسعار، فهناك الكثير من الدول لا توجد فيها السلع على الإطلاق، وفي إطار الوضع الراهن فما زلنا في وضع جيد للغاية مقارنة بما كنا عليه قبل بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتابع: «الدولة المصرية تسعى أن يلعب القطاع الخاص الدور الأهم في عملية التنمية، وخلال السنوات الماضية كان القطاع الخاص متخوفا من ضخ مزيد من الاستثمارات خاصة بعد مرور مصر بثورتين متعاقبتين، والدولة حاليا بتحط تريليونات في المشروعات القومية علشان يجي عليها استثمارات من القطاع الخاص».