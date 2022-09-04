السياحة تبدأ استعادة عافيتها بعد كورونا.. وتوقعات بوصول أعداد السياح لـ 10 ملايين

شهدت الحركة السياحية الوافدة لمصر ارتفاعا كبيرا بداية من العام الحالي بعد انحسار نسب الإصابات بفيروس كورونا محليا وعالميا.

وقال علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن معدلات الحركة السياحية التي استقبلتها مصر منذ بداية العام الحالي وحتى الآن أعلى مما كانت عليه خلال العامين الماضيين والتي عانى خلالهما القطاع السياحي من تداعيات جائحة كورونا التي ضربت العالم نهاية عام 2019 وتسببت في تراجع الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عامي 2020 و2021.

السياحة استعادت جزءا من عافيتها قبل كورونا هذا العام

وأضاف لـ«الوطن» أن مصر بدأت منذ بداية عام 2022، ومع انحسار جائحة كورونا في استعادة جزء كبير من الحركة السياحية التي كانت تستقبلها قبل جائحة كورونا، لافتا إلى أنه لولا الحرب الروسية التي اندلعت بين روسيا وأوكرانيا فبراير من العام الجاري لاقتربت أعداد السياح الوافدين لمصر هذا العام من معدلات سنوات ما قبل جائحة كورونا.

خطط زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر

وأشار إلى أن القطاع السياحي الحكومي والخاص بدأ حاليا في انتهاج العديد من الخطط لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من مختلف دول العالم، فضلا عن العمل بشكل كبير على تعظيم الإيرادات المحققة من السياحة، لافتا إلى أن تلك الخطة تعتمد على استهداف السياح من ذوي الإنفاق العالي بما يعني الاهتمام بنوعية السياح وليس بعددهم، فضلا عن القضاء على ظاهرة حرق الأسعار وبيع البرنامج السياحي لمصر بأقل من سعر التكلفة، إضافة إلى الاهتمام بالأنماط السياحية التي تدر دخلا جيدا كسياحة المؤتمرات والمعارض وسياحة اليخوت مع الاهتمام بالسياحة الأثرية والثقافية الموجودة بكل من القاهرة والأقصر وأسوان.

ومن جهته، قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن هناك فارقا كبيرا بين معدلات الحركة السياحية التي استقبلتها مصر خلال جائحة كورونا وبالتحديد خلال عامي 2020 و2021 وبين ما وصل إلى مصر من سياح منذ بداية العام الحالي، لافتا إلى أن جائحة كورونا أثرت بالسلب على حركة السياحة بالعالم كله نظرا لتخوف كل سياح العالم من السفر أثناء الجائحة، موضحا أن أعداد السياح الذين استقبلتهم مصر منذ بداية العام الحالي كان جيدا للغاية ويبشر بقدرة القطاع السياحي المصري على استعادة عافيته لما قبل جائحة كورونا بشكل سريع.

برنامج الإقامة الطويلة خلال الشتاء

وأضاف لـ«الوطن» أن هناك خططا عديدة بدأ القطاع السياحي المصري في تطبيقها حاليا لزيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة إليه من مختلف دول العالم، موضحا أن العديد من شركات السياحة والفنادق المصرية بدأت في الترويج حاليا لبرنامج الإقامة الطويلة خلال الشتاء وذلك لجذب المواطنين الأوربيين من كبار السن وعددهم نحو 150 مليون سائح لقضاء فصل الشتاء المقبل بمصر في ظل أزمة نقص إمدادات الغاز التي تمر بها البلدان الأوروبية حاليا كأحد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

13 مليون سائح زاروا مصر في 2019 مقابل 3.5 مليون في عام كورونا

ومن جانبه، كشف مصدر بهيئة تنشيط السياحة إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، أن مصر تأثرت سلبا بجائحة كورونا، حيث بلغ عدد السياح الذين زاروا مصر خلال عام 2020 نحو 3.5 مليون سائح فقط حققوا إيرادات بلغت نحو 4 مليارات دولار، في الوقت الذي بلغ فيه عدد السياح عام 2019 قبل جائحة كورونا نحو 13.1 مليون سائح حققوا إيرادات بلغت نحو 13.3 مليار دولار، مشيرا إلى أن السياح الذين زاروا مصر خلال عام 2021 بلغ نحو 6.7 مليون سائح، مشددا على أن القطاع السياحي يستهدف أن يتخطى عدد السياح الذين يزورون مصر بنهاية العام الجاري بعد انتهاء الجائحة، حاجز الـ 10 ملايين سائح.

وأوضح المصدر أن وزارة السياحة ومن ضمن خططها لزيادة أعداد السياح الوافدين لمصر ستطلق خلال الشهر الجاري الحملة الترويجية للسياحة المصرية بالخارج والتي تبلغ مدتها 3 سنوات كما تبلغ تكلفتها 90 مليون دولار، لافتا إلى أن الحملة سيتم توجيهها إلى الدول المصدرة للسياح لمصر، فضلا عن الأسواق الواعدة والمنتظر أن ترسل سياحا إلى مصر خلال الفترة المقبلة.