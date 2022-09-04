أعضاء «عمومية الموسيقيين» يتقدمون بطلب لـ«قضايا الدولة» للإشراف على الانتخابات

تقدم أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية، بطلب لمجلس النقابة، بخصوص إجراء الانتخابات، والإشراف عليها من جانب هيئة قضايا الدولة، من خلال مذكرة رسمية.

وجاء في المذكرة المُقدمة: «السادة أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية.. تحية طيبة وبعد.. نقدم لسيادتكم أعضاء الجمعية العمومية بخصوص انتخابات النقيب يوم 11 شهر أكتوبر.. نرجو منكم بمخاطبة هيئة قضايا الدولة للإشراف على سير العملية الانتخابية والمقرر لها أكتوبر المقبل».

الجمعية العمية تتقدم بمذكرة رسمية لضمان نزاهة الانتخابات

وتضمنت المُذكرة المُقدمة لمجلس النقابة: «يرجى الرد في اتخاذ القرار لنزاهة الانتخابات المقرر بدء فتح باب الترشح لها يوم 11 الشهر الحالي».

تفاصيل استقالة هاني شاكر من مقعد نقيب الموسيقيين

كان المطرب هاني شاكر، تقدم باستقالة رسمية من منصبه كنقيب للموسيقيين، قال فيها: «السادة أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية والسادة أعضاء الجمعية العمومية المحترمين أرجو قبول استقالتي كنقيب للمهن الموسيقية وأنني قررت الانسحاب من موقعي هذا والعودة إلي صفوف زملائي الفنانين دون الخوض في تفاصيل كثيرة ومبررات لا تقبل المناقشة».

وتابع هاني شاكر، في استقالته: «قد وجدت تعارضًا كبيرًا بين مسئولية هذا المنصب وبين احتفاظي بحب الناس الكبير الذي بدأت به مسيرتي الفنية ولطالما تمنيت ان احتفظ بهذا الحب والاحترام حتى نهاية مشواري الفني، فوداعًا للعدوات والخلافات فقط فضلت عليها الحب والصداقات مع تمنياتي لكم جميعًا بدوام النجاح والتوفيق واستمرار مسيرة التقدم والازدهار التي بدأناها معا والله الموفق».

مصطفى كامل يترشح لمنصب نقيب الموسيقيين

وفي سياق آخر، أعلن الفنان والمطرب مصطفى كامل ترشحه لمقعد النقيب فى انتخابات المهن الموسيقية التي من المقرر أن تجرى في الحادي عشر من شهر أكتوبر المقبل.