سعيد الأرتيست: شاكوش غنى بـ«فلاشة» في الساحل بعلم أعضاء نقابة الموسيقيين

فجر عازف الإيقاع سعيد الأرتيست، مفاجاة كبيرة، بشأن حفلة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، التي أقيمت بمنطقة الساحل الشمالي، وكانت للسيدات فقط، التي أثارت الجدل حينها.

سعيد الأرتيست: حسن شاكوش لم يلتزم بقرار النقابة

وقال الأرتيست في تصريحات لـ«الوطن»، إن حسن شاكوش لم يلتزم بقرار النقابة، وهو الغناء رفقة فرقة موسيقية مكونة من 8 أفراد، وأحيا حفلته الغنائية الأخيرة بالساحل، دون فرقة بـ«الفلاشة»، مؤضحا: «هو خد الكارنيه اللي كان عايزه وخلاص، وبدأ يعمل اللي هو عايزه ويغني بفلاشة».

وأضاف الأرتيست، أنه أرسل بعضا من فيديوهات حفلة حسن شاكوش، إلى علاء سلامة، وحلمي عبد الباقي أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، وأكدا أنهما على علم بهذا الأمر.

خلاف سعيد الأرتيست وحسن شاكوش

وفي سياق آخر كان حسن شاكوش أثار مشكلة، بعد أن وجه بعض الالفاظ لعازفي الايقاع، وأدي حينها لوقفه علي الغناء، من قبل نقابة المهن الموسيقية، وتم اقامة مؤتمر صحفي للصلح بين شاكوش وسعيد الارتيست وأعضاء النقابة، بحضور هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، ودار خلاف كبير بينهما، أدي إلي انسحاب الاخير من المؤتمر.

استقالة هاني شاكر بسبب أحداث المؤتمر الصحفي

خرج هاني شاكر عقب أحداث المؤتمر بساعات، ليعلن استقالته علي الهواء مباشرة، نتيجة لما حدث في المؤتمر الصحفي، وتوجد حاليا مفاوضات لعودته إلي منصبه، ولكنه متمسك بقراره وعدم عودته مرة أخري لمنصب نقيب المهن الموسيقية.