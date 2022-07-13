تحركات جديدة للضغط على مجلس نقابة الموسيقيين لعقد جمعية عمومية

علمت «الوطن» من مصادر داخل نقابة المهن الموسيقية، أن هناك جبهة معارضة تجهز نفسها للضغط على المجلس الحالي للنقابة لعقد جمعية عمومية طارئة، بعد أن تقدم هاني شاكر باستقالته.

جبهة المعارضة تستقطب مصطفى كامل وسعيد «الأرتيست»

وتهدف جبهة المعارضة إلى استقطاب أسماء كبرى في عالم الفن والغناء أمثال مصطفى كامل، وسعيد الأرتيست لكي يكونا صوتهم داخل المجلس، وأن يكونا وسيلة لجذب الأسماء الكبرى الأخرى لمساندتهم.

وأشارت مصادر الوطن إلى أن المجلس الحالي مازال يحاول الضغط على هاني شاكر من أجل التراجع في قرار استقالته، ولكن حُسم الأمر وقرر عدم العودة مرة أخرى، خاصة وأن المتبقى له في خدمة النقابة هو عام واحد فقط، ومن المقرر أن تقام الانتخابات الجديدة العام المقبل.

هاني شاكر لن يعود لنقابة الموسيقيين

ومن المقرر أن تعقد النقابة خلال الأيام المقبلة اجتماعًا لمناقشة ما سيدور في النقابة خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأن كل التوقيعات التي تتم حاليًا قد يعتبرها البعض غير قانونية لأن من يوقع عليها هو وكيل النقابة حمادة أبواليزيد، في حين أنه لم يصدر له قرار نهائي بالتوقيع على تلك الأوراق، كما هو من أشرف على لجنة اختبار الأصوات التي نقلت من جداول المنتسبين إلى جداول العضوية العاملة، وهو ما اعتبرته جبهة المعارضة أمر غير قانوني ولا يحق له المشاركة فى الاختبارات لكونه عضو مجلس إدارة.