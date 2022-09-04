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سقوط طائرة شراعية للهواة في دبي ومصرع قائدها

كتب:

عمرو حسني
11:10 م | الأحد 04 سبتمبر 2022
طائرة شراعية - صورة أرشيفية

طائرة شراعية - صورة أرشيفية

توفي قائد طائرة شراعية للهواة إثر سقوطها في نادي سكاي دايف في مرغم بدبي، وتقدمت الهيئة العامة للطيران المدني بخالص عزائها ومواساتها لأسرة وأقارب الضحية ونشرت التعزية عبر موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة «تويتر» ونقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام».

سقوط طائرة الأربعاء الماضي في أبو ظبي بالقرب من مسجد

يأتي ذلك الحادث بعد 4 أيام فقط من إعلان شرطة العاصمة الإماراتية أبو ظبي، سقوط طائرة شراعية في المواقف الخارجية لمسجد الشيخ زايد وإصابة شخص، ونشرت الشرطة بيان لها على «تويتر» أن الطائرة مدنية صغيرة من نوع الطائرات ذات الأجنحة الثابتة من طراز «سيسنا» ذات المحرك الواحد المخصصة لأغراض الهواة في المواقف الخارجية التابعة لحرم المسجد.

سبب هبوط الطائرة وحالة قائد الطائرة

وبيّنت الهيئة في بيان صحافي لها أن التحقيقات الأولية رجحت وجود عطل فني أثناء هبوط الطائرة في مطار البطين الخاص، مشيرة إلى أن الطائرة سقطت منطقة خالية من الأفراد وتم نقل الشخص للعلاج.

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بقلم عمرو حسني