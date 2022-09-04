سقوط طائرة شراعية للهواة في دبي ومصرع قائدها

توفي قائد طائرة شراعية للهواة إثر سقوطها في نادي سكاي دايف في مرغم بدبي، وتقدمت الهيئة العامة للطيران المدني بخالص عزائها ومواساتها لأسرة وأقارب الضحية ونشرت التعزية عبر موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة «تويتر» ونقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام».

سقوط طائرة الأربعاء الماضي في أبو ظبي بالقرب من مسجد

يأتي ذلك الحادث بعد 4 أيام فقط من إعلان شرطة العاصمة الإماراتية أبو ظبي، سقوط طائرة شراعية في المواقف الخارجية لمسجد الشيخ زايد وإصابة شخص، ونشرت الشرطة بيان لها على «تويتر» أن الطائرة مدنية صغيرة من نوع الطائرات ذات الأجنحة الثابتة من طراز «سيسنا» ذات المحرك الواحد المخصصة لأغراض الهواة في المواقف الخارجية التابعة لحرم المسجد.

يحقق قطاع التحقيق في الحوادث بالهيئة العامة للطيران المدني في #حادث #طائرة_شراعية وقع في مرغم بدبي صباح اليوم نتج عنه وفاة الطيار



وتتقدم الهيئة العامة للطيران المدني بخالص عزائها ومواساتها لأسرة واقارب الضحية pic.twitter.com/mOYV49BAqM — GCAA UAE (@gcaauae) September 4, 2022

سبب هبوط الطائرة وحالة قائد الطائرة

وبيّنت الهيئة في بيان صحافي لها أن التحقيقات الأولية رجحت وجود عطل فني أثناء هبوط الطائرة في مطار البطين الخاص، مشيرة إلى أن الطائرة سقطت منطقة خالية من الأفراد وتم نقل الشخص للعلاج.