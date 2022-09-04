أشرف زكي ومراد مكرم ومحمد علي رزق أول الحضور في عزاء أمين العسال

بدأ، منذ قليل، عزاء الفنان الراحل أمين العسال والذي رحل منذ أيام عن عالمنا، وذلك في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وكان أول حرص على الحضور لتقديم واجب العزاء كل أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والإعلامي مراد مكرم، الفنان محمد علي رزق والفنان الشاب شريف إدريس والشاب محمد عز.

وتوفي أمين العسال يوم الأربعاء الماضي بعد صراع طويل مع عدة أمراض مزمنة، ونعاه عدد كبير من الفنانين ومن بينهم هاني رمزي، نشوى مصطفى وغيرهم من الفنانين.