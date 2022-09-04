أشرف زكي لـ«الوطن»: ياسر جلال وقف مع علي عبد الخالق في محنة مرضه

أبدى الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، حزنه الشديد، بسبب وفاة المخرج الكبير علي عبد الخالق، الذي شيعت جنازته أمس، بمسجد السيدة نفيسة.

أشرف زكي ينعي المخرج الراحل علي عبد الخالق

وقال أشرف زكي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن علي عبد الخالق، كان مخرجًا وإنسانًا عظيمًا، وسيظل سعيدًا لأنه كان صديقه، وأنه كان يتواصل معه حتى آخر لحظاته الأخيرة قبل وفاته.

ووجه «زكي»، الشكر للفنان ياسر جلال، على مجهوداته تجاه المخرج الراحل علي عبد الخالق، في فترة مرضه، ولكنه رفض الافصاح عن هذه المجهودات.

وفاة المخرج علي عبد الخالق

وغيب الموت المخرج علي عبد الخالق، أمس، ورحل عن عالمنا عن عمر يناهز 78 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان، لينهي مشوارًا حافلًا بالأفلام والمسلسلات التي مثلت علامة فارقة سواء في السينما أو الدراما.

وحرص عدد كبير على حضور جنازة المخرج الراحل علي عبد الخالق، من أبرزهم الدكتور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ونهال عنبر عضو مجلس ادارة نقابة المهن التمثيلية، والمخرج خالد جلال، المخرج عمر عبد العزيز رئيس النقابات الفنية، وخالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية.

آخر عمل فني بين ياسر جلال والمخرج علي عبد الخالق

جدير بالذكر آن آخر عمل فني جمع بين الفنان ياسر جلال والمخرج علي عبد الخالق، كان فيلم «يوم الكرامة»، عام 2004، التي كانت تدور أحداثه حول استعداد القوات البحرية المصرية لعملية عسكرية مهمة ومصيرية، وهى إغراق المدمرة الاسرائيلية إيلات، ويقوم بالمهمة مجموعة من الضباط والجنود الذي يحمل كل منهم قصة.

وشارك في بطولة الفيلم أحمد عز، محمود عبد المغني، محمد رياض، أحمد صلاح السعدني، محمود قابيل، حلمي فودة، سمية الخشاب، روجينا، فكري أباظة، أشرف زكي.