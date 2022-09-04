توفيق عبد الحميد: تكريمي في مهرجان همسة للإبداع من أسعد لحظات حياتي

توافد عدد كبير من الفنانين، لحضور حفل جوائز مهرجان همسة للإبداع الفني، في دورته العاشرة، والمُقام حاليًا في دار الأوبرا المصرية، لعل أبرزهم الفنانة هاجر الشرنوبي، والفنان توفيق عبد الحميد.

صعوبة في الحركة

ولفت الفنان توفيق عبد الحميد، الأنظار، فور وصوله إلى دار الأوبرا المصرية، حيث توكأ على العصا، بسبب صعوبة في الحركة بشكلٍ طبيعي، إذ أنه يخضع لجلسات علاج طبيعي منذ شهورٍ طويلة.

ومن جانبه، قال الفنان توفيق عبد الحميد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ تكريمه في الدورة العاشرة من مهرجان همسة للإبداع، والتي تحمل اسمه أيضًا، تُعد من أسعد لحظات حياته، لا سيما وأن هذا التكريم يأتي على أول عمل فني «يوتيرن» يشهد عودته إلى الساحة الفنية بعد غيابٍ طويل.

شرط وحيد لتراجع توفيق عبد الحميد عن الاعتزال

وأشار توفيق عبد الحميد، إلى أن قرار الاعتزال قابل للرجوع فيه، حال تلقيه عرضًا فنيًا جيدًا ومحترمًا يستحق التواجد به والعدول عن قراره.

وفي سياق متصل، كان الفنان طارق لطفي، قد اعتذر عن حضوره المهرجان، منذ قليل، بسبب مرض والدته، التي نقلت على أثرها للعناية المركزة، داعيًا لها بالتماثل للشفاء.