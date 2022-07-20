توفيق عبد الحميد ينفي تحويل سيارته إلى تاكسي: الخبر انتشر زي كرة التلج

انتشرت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض الفنان توفيق عبد الحميد للفقر، وأنه اضطر إلى تحويل سيارته إلى تاكسي، وذلك بعد تدهور حالته الصحية خلال الفترة الماضية.

توفيق عبد الحميد يكشف تطورات حالته الصحية

وكتب توفيق عبد الحميد عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: «من فترة تداولت السوشيال ميديا خبر غير حقيقي عن أني مش قادر أعيش وحولت سيارتي لتاكسي».

وأضاف: «رغم أني نفيت الخبر ده، لكن فضل يكبر ككرة الثلج، المهم كان في رد فعل على الخبر ده من الجميلة ياسمين صبري ومن الموهوبة شيرين عبد الوهاب، هكتب بوست منفرد عن كل واحدة منهم».

ابتعاد توفيق عبد الحميد عن الوسط الفني

كان الفنان توفيق عبد الحميد، ابتعد عن الوسط الفني منذ فترة طويلة، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، على أثر إصابته بمشكلة في العمود الفقري، الأمر الذي يستدعي تدخلا جراحيا، وأجرى عددًا من الفحوصات الطبية على العمود الفقري الذي استلزم التدخل الجراحي، مشيرًا إلى أن هناك أملًا في العلاج الطبيعي والمائي.

واعتاد الفنان توفيق عبد الحميد، على مشاركة جمهوره بكل جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك جمهوره بكل ما هو جديد بشأن هذا الأمر، وحالته الصحية.

آخر أعمال توفيق عبد الحميد

وأكد توفيق عبد الحميد أنه يجهز خلال الفترة المقبلة لعمل فني جديد مع صديقه المخرج ناصر عبد المنعم، ومن المقرر أن يكون العمل على المسرح القومي، جاء ذلك بعد أن قرر أن يتراجع عن قرار اعتزاله الفن بعد تقديم آخر أعماله الفنية مسلسل "يوتيرن"، وهو من بطولة ريهام حجاج، كريم قاسم، أيمن قيسون، توفيق عبد الحميد، صفاء الطوخي وعبير صبري، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.