صاحب شائعة عمل توفيق عبد الحميد على تاكسي يعتذر.. والفنان يقبل

فاجأ الشخص الذي أطلق شائعة عمل الفنان توفيق عبد الحميد، على تاكسي لحاجته المال، بالكشف عن هويته وذلك عبر الحساب الرسمي للفنان القدير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والذي بادره بسؤاله «ليه عملت كده؟».

صاحب شائعة عمل توفيق عبد الحميد على تاكسي يكشف عن السبب الذي دفعه لذلك

وكان الفنان توفيق عبد الحميد، قد تطرق عبر حسابه بـ فيس بوك اليوم، إلى الخبر غير الحقيقي الذي تداولته السوشيال ميديا، بشأن عدم قدرته على العيش وتحويل سيارته الخاصة إلى تاكسي «رغم أنني نفيت هذا الخبر لكن فضل يكبر ككرة الثلج».

صاحب المنشور المزيف لـ توفيق عبد الحميد: اختفاؤك السبب

ومن التعليقات المفاجئة التي تلقاها توفيق عبد الحميد على هذا المنشور، تعليقًا من شخص يدعى محمود أبو كرمة قائلًا له: «سامحني أنا كنت صاحب البوست اللي كبر زي كورة التلج»، ليرد عليه الفنان القدير بقوله: «مسامحك، بس قولى ليه عملت كده».

وأجاب صاحب الشائعة بتأكيده أن الفترة التي كتب فيها هذه الكلمات، كان توفيق عبد الحميد مختفيًا، ولا توجد أخبار واضحة عنه: «حضرتك شخصية محترمة ومحبوبة، ولك جمهور كبير جدًا، وهذا واضح من خلال أعمالك الناجحة ومن تفاعل الناس مع المنشور الذي حصد في وقت قياسي أكثر من 4 ملايين مشاهدة لريتش البوست».

توفيق عبد الحميد يقبل اعتذار صاحب الشائعة

وأشار إلى أن هذا المنشور سبق وتم تداوله في أكثر من صفحة ومنصة، وقام بالنقل عنها دون التأكد من صحة المعلومة «لو تسمح أقول لحضرتك، أن لك جزءًا كبيرًا فيما حدث بسبب اختفائك غيرالمعروف، وتسبب في تأكيد الخبر للأسف».

واعتذر عما بدر منه بسبب هذه الشائعة التي تم تداولها على نطاق واسع: «عودتك من خلال السوشيال ميديا، يساعد في قطع الطريق لمثل هذه الأخبار غير الصحيحة، ومرة أخرى آسف، وأنا من عشاق حضرتك من أيام مسلسل كناريا وشركاه وحديث الصباح والمساء وغيرها من الأعمال».

ورد توفيق عبد الحميد بقوله «ماشى يا حبيبي، حصل خير قدر الله وما شاء فعل، عمومًا مهنة سائق التاكسي شريفة ومحترمة، بس الحقيقة هذا الخبر عار تمامًا من الصحة ولم يحدث».

وفي الوقت الذي طلب فيه صاحب شائعة عمله سائق تاكسي، التواصل معه تليفونيًا، رد توفيق عبد الحميد بقوله «حاضر هكلمك، بس أرجو أن تليفوني ميبقاش مُلقى على قارعة الطريق، ولمًّا نتكلم راعي إن مش دائمًا يكون مزاجى وحالتي الذهنية قابلة للتواصل طول الوقت».