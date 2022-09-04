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أنغام تروج لحفلها الغنائي الجديد: «لا أستطيع الانتظار»

كتب:

ياسمين محمود
09:00 م | الأحد 04 سبتمبر 2022
أنغام

أنغام

روجت الفنانة أنغام لحفلها الغنائي المقرر إحياؤه منتصف الشهر الحالي في زد بارك بالشيخ زايد.

ونشرت أنغام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، البرومو الدعائي للحفل، وعلقت: «لا أستطيع الانتظار لمقابلتكم في زد بارك بالشيخ زايد 16سبتمبر في الثامنه مساء».

أغنية «عارفة قيمتي»

وحققت المطربة أنغام نجاحا كبيرا بأغنية «عارفة قيمتي» والتي طرحتها مؤخرا، ونالت إشادات الجمهور، وحققت اعلي نسب مشاهدة على «يوتيوب» وتعاونت فيها مع الشاعر أمير طعيمة، ومن ألحان عمرو مصطفى وتوزيع تميم وميكس وماستر أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية: «بنخطف وقت من الدنيا ونتسابق مع الأيام.. وعمرنا كام.. عشان نقبل ثواني في عمرنا يضيعوا».

حفل أنغام في الأوبرا 

كما أحيت أنغام حفلا غنائيا ناجحا في دار الأوبرا المصرية والذي رفع شعار كامل العدد، إذ نفذت تذاكر الحفل قبل أسبوع من انطلاقه.

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بقلم ياسمين محمود