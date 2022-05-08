القصير يتوجه إلى كوت ديفوار للمشاركة في مؤتمر مكافحة التصحر نيابة عن الرئيس

توجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى كوت ديفوار للمشاركة في مؤتمر الامم المتحدة لمكافحة التصحر cop 15، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القصير.

القصير يلقي كلمة مصر في القمة

وسوف يلقى الوزير كلمة مصر أمام القمة ويلتقي بعدد من رؤساء الوفود المشاركة، ويبحث معهم أوجه التعاون الثنائي.

كما يسعقد وزير الزراعة لقاءات مع المسؤولين عن قطاع الزراعة والثروه الحيوانية والسمكية وكذلك وزيري الثروة الحيوانية والزراعة بجمهورية كوت ديفوار ويبحث معهم سبل تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

ويرافق وزير الزراعة خلال الزيارة د. عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء د. سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة