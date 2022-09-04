اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. ملف خاص عن الحوار الوطني: «مصر تتسع للجميع»
كتب:
محمود البدوي
07:59 م | الأحد 04 سبتمبر 2022
الوطن
تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الاثنين 5 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.
الصفحة الأولى
- اليوم .. اجتماع أمناء «الحوار الوطني» لتحديد منسقي المحاور الثلاثة: «السياسي والاجتماعي والاقتصادي»
- «مصر تتسع للجميع»
- توجيهات رئاسية بتطوير «الزراعة التعاقدية» لدعم المزارعين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم
- «السيسي»: العلاقات المصرية السعودية استراتيجية وركيزة للاستقرار في المنطقة
- «البيئة»: نسعى لاستدامة الموارد ومواجهة «تغيرات المناخ» بحلول مبتكرة
- مايا مرسي: اهتمام «الوطن» بقضايا المرأة محل تقدير ..وملف «أنا بنت مصر» رائع
- «الأوبرا» تشكر «الوطن» على تغطية «محكى القلعة»: «تغطية متميزة»
الصفحة الثانية
- «أمين الزراعيين الأفارقة»: ندفع فاتورة رفاهية الدول المتقدمة
- استرداد 3.3 مليون متر مبان و3800 فدان
- «الإسكان»: جولات لمتابعة مشروعات 6 مدن جديدة
- وزير الداخلية لنظيره «النيجيري»: نتعاون لتقويض الإرهاب
- «الغرف»: انخفاض أسعار السلع خلال 3 أشهر
- «الصحة»: حملة مجانية لتقديم وسائل تنظيم الأسرة
- «شحاتة» لـ «مديريات القوى العاملة»: الأولوية للعمالة غير المنتظمة
- «المصيلحي»: لا نستهدف حذف فئات جديدة من بطاقات التموين
الصفحة الثالثة
- مقال للدكتور محمود مسلم، تحت عنوان «تصدير العمالة في الأردن»
- «المالية»: تخصيص 3.5 مليار جنية بالموازنة لتوصيل الغاز للمنازل
- تخفيض نسب القبول للالتحاق بالكلية الجوية لـ 55% هذا العام
- مشاركة دولية رفيعة المستوى في «منتدى التمويل الإنمائي»
- «تواضروس» لوفد الكنيسة الأثيوبية: النيل في مصر «أبونا» والأرض «أمنا»
- «النقل»: القطار الكهربائي ملحمة .. وتدشين الخط الأول 7 نوفمبر
- بدء تسجيل اختبارات القدرات لطلاب «الدبلومات» اليوم
- تعليق الدراسة والرحلات بالصين واليابان بسبب إعصار «هينامنور»
- الأهلي: إعلان المدرب الجديد الأسبوع الجاري واستبعدنا المدرسة الألمانية
الصفحة الرابعة
- «مصر تتسع للجميع».. 3 لجان لبحث محور الإصلاح السياسي ضمن جلسات الحوار الوطني
- خبراء: السياسة قاطرة لباقي المجالات .. ونأمل في توسيع هامش المشاركة
- عضو «أمناء التحالف الوطني»: هدف «الحوار» استخلاص توصيات قابلة للتنفيذ
الصفحة الخامسة
- أعضاء «التنسيقية»: تقوية الأحزاب تقطع الطريق على عودة التيارات المتطرفة
- برلمانيون يقترحون تشريعات لدمج الأحزاب: ضمانة للتطور
- حزبيون: دعم «النقابات والجمعيات واتحادات الطلاب» يثري الحركة السياسية في مصر
الصفحة السادسة
- الحكومة: مد كابلات الألياف الضوئية لـ 3 ملايين منزل ضمن المبادرة الرئاسية
- مقال للدكتور محمود خليل تحت عنوان «أصحاب المال .. وصاحبة المقام»
- إقبال كثيف على «انتخابات المحامين» لاختيار نقيب عام خلفًا للراحل رجائي عطية
الصفحة السابعة
- مقال للدكتور ياسر عبد العزيز تحت عنوان «كيف تصبح مشهورا؟»
- مقال للكاتبة أمينة خيري تحت عنوان «شميمة وقديرة وأميرة»
- مقال للكاتب ماهر فرغلي تحت عنوان «القاعدة ليس هنا»
- مقال للدكتور مجدي علام تحت عنوان «مصر تتبنى معاهدة حماية المحيطات»
- العلاقة المعقدة بين القمامة وحفلات الزفاف «نبض الشارع»
- المخدرات وناقوس الخطر في مصر «نبض الشارع»
- شكر واجب لوزير الأوقاف لرعايته كبار القراء .. «نبض الشارع»
الصفحة الثامنة والأخيرة
- بحيرة قارون .. «فسحة ومتعة وباب رزق»
- خضار وفاكهة فوق السطوح : «فرقة حسام» لزراعة دار الأيتام والمسنين
- وفود عربية وأجنبية تتردد على كهوف الملح بمصر للاسترخاء
- «عتبة الستات» معرض يجسد حياة المرأة في التسعينات بـ 9 لوحات
- «إسراء» تصمم أزياء تراثية بشكل عصري: بحافظ على هويتنا