اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. ملف خاص عن الحوار الوطني: «مصر تتسع للجميع»

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الاثنين 5 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى

- اليوم .. اجتماع أمناء «الحوار الوطني» لتحديد منسقي المحاور الثلاثة: «السياسي والاجتماعي والاقتصادي»

- «مصر تتسع للجميع»

- توجيهات رئاسية بتطوير «الزراعة التعاقدية» لدعم المزارعين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم

- «السيسي»: العلاقات المصرية السعودية استراتيجية وركيزة للاستقرار في المنطقة

- «البيئة»: نسعى لاستدامة الموارد ومواجهة «تغيرات المناخ» بحلول مبتكرة

- مايا مرسي: اهتمام «الوطن» بقضايا المرأة محل تقدير ..وملف «أنا بنت مصر» رائع

- «الأوبرا» تشكر «الوطن» على تغطية «محكى القلعة»: «تغطية متميزة»

الصفحة الثانية

- «أمين الزراعيين الأفارقة»: ندفع فاتورة رفاهية الدول المتقدمة

- استرداد 3.3 مليون متر مبان و3800 فدان

- «الإسكان»: جولات لمتابعة مشروعات 6 مدن جديدة

- وزير الداخلية لنظيره «النيجيري»: نتعاون لتقويض الإرهاب

- «الغرف»: انخفاض أسعار السلع خلال 3 أشهر

- «الصحة»: حملة مجانية لتقديم وسائل تنظيم الأسرة

- «شحاتة» لـ «مديريات القوى العاملة»: الأولوية للعمالة غير المنتظمة

- «المصيلحي»: لا نستهدف حذف فئات جديدة من بطاقات التموين

الصفحة الثالثة

- مقال للدكتور محمود مسلم، تحت عنوان «تصدير العمالة في الأردن»

- «المالية»: تخصيص 3.5 مليار جنية بالموازنة لتوصيل الغاز للمنازل

- تخفيض نسب القبول للالتحاق بالكلية الجوية لـ 55% هذا العام

- مشاركة دولية رفيعة المستوى في «منتدى التمويل الإنمائي»

- «تواضروس» لوفد الكنيسة الأثيوبية: النيل في مصر «أبونا» والأرض «أمنا»

- «النقل»: القطار الكهربائي ملحمة .. وتدشين الخط الأول 7 نوفمبر

- بدء تسجيل اختبارات القدرات لطلاب «الدبلومات» اليوم

- تعليق الدراسة والرحلات بالصين واليابان بسبب إعصار «هينامنور»

- الأهلي: إعلان المدرب الجديد الأسبوع الجاري واستبعدنا المدرسة الألمانية

الصفحة الرابعة

- «مصر تتسع للجميع».. 3 لجان لبحث محور الإصلاح السياسي ضمن جلسات الحوار الوطني

- خبراء: السياسة قاطرة لباقي المجالات .. ونأمل في توسيع هامش المشاركة

- عضو «أمناء التحالف الوطني»: هدف «الحوار» استخلاص توصيات قابلة للتنفيذ

الصفحة الخامسة

- أعضاء «التنسيقية»: تقوية الأحزاب تقطع الطريق على عودة التيارات المتطرفة

- برلمانيون يقترحون تشريعات لدمج الأحزاب: ضمانة للتطور

- حزبيون: دعم «النقابات والجمعيات واتحادات الطلاب» يثري الحركة السياسية في مصر

الصفحة السادسة

- الحكومة: مد كابلات الألياف الضوئية لـ 3 ملايين منزل ضمن المبادرة الرئاسية

- مقال للدكتور محمود خليل تحت عنوان «أصحاب المال .. وصاحبة المقام»

- إقبال كثيف على «انتخابات المحامين» لاختيار نقيب عام خلفًا للراحل رجائي عطية

الصفحة السابعة

- مقال للدكتور ياسر عبد العزيز تحت عنوان «كيف تصبح مشهورا؟»

- مقال للكاتبة أمينة خيري تحت عنوان «شميمة وقديرة وأميرة»

- مقال للكاتب ماهر فرغلي تحت عنوان «القاعدة ليس هنا»

- مقال للدكتور مجدي علام تحت عنوان «مصر تتبنى معاهدة حماية المحيطات»

- العلاقة المعقدة بين القمامة وحفلات الزفاف «نبض الشارع»

- المخدرات وناقوس الخطر في مصر «نبض الشارع»

- شكر واجب لوزير الأوقاف لرعايته كبار القراء .. «نبض الشارع»

الصفحة الثامنة والأخيرة

- بحيرة قارون .. «فسحة ومتعة وباب رزق»

- خضار وفاكهة فوق السطوح : «فرقة حسام» لزراعة دار الأيتام والمسنين

- وفود عربية وأجنبية تتردد على كهوف الملح بمصر للاسترخاء

- «عتبة الستات» معرض يجسد حياة المرأة في التسعينات بـ 9 لوحات

- «إسراء» تصمم أزياء تراثية بشكل عصري: بحافظ على هويتنا