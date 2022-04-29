وزير الزراعة يبحث مع سفير كوت ديفوار آفاق التعاون الزراعي بين البلدين

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السفير «ثيموتي ايزوان»، سفير جمهورية كوت ديفوار بالقاهرة والوفد المرافق له، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وكذلك زيارة وزير إلى كوت ديفوار الشهر المقبل للمشاركة في مؤتمر الامم المتحدة لمكافحة التصحر «cop 15»، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

متانة العلاقات التي تربط بين مصر وكوت ديفوار

‏وخلال اللقاء أشار القصير إلى متانة العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات خاصة في قطاع الزراعة، كما أشار إلى أن مؤتمر مكافحة التصحر المقبل سيكون له أهمية كبيرة للتعرف علي الآليات اللازمة لمكافحة التصحر في دول أفريقيا.

وأعرب وزير الزراعة عن تطلعه لمناقشة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية مع وزيري الثروة الحيوانية والزراعة بجمهورية كوت ديفوار في ضوء توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز سبل التعاون مع الدول الإفريقية.

استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم الفني للأشقاء في كوت ديفوار

وأكد وزير الزراعة استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم الفني للأشقاء في كوت ديفوار والتعاون في كافة الأنشطة الزراعية المختلفة وكذلك في مجال التدريب وبناء القدرات.

من ناحيته أشار «ايزوان»، إلى أن كوت ديفوار ومصر تربطهما علاقات تاريخية طويلة وهناك زيارات قد تمت على المستوي الرئاسي بين البلدين، كان أخرها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لساحل العاج عام 2019، ردا على زيارة الرئيس الايفواري الحسين واتارا والسفير الايفواري، واتفق مع ما طرحه وزير الزراعة بضرورة زيادة التعاون الزراعي بين البلدين في جميع المجالات الزراعية المختلفة.

أهمية التكامل الزراعي بين دول القارة الإفريقية

وأشاد بتجربة مصر في مجال مكافحة التصحر معربا عن تطلعه إلى نقل هذه التجربة إلى بلاده، واتفق الوزير والسفير على أهمية التكامل الزراعي بين دول القارة الإفريقية، وكذا التركيز على قضية التصنيع الزراعي لتحقيق قيمة مضافة إلى الناتج القومي وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المواد الخام والموارد الطبيعية التي تزخر بها القارة الأفريقية حضر اللقاء الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.