بعد 3 سنوات من تعيينه.. السفير الأمريكي في روسيا يغادر منصبه

كشفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في دولة روسيا الاتحادية عن ترك سفيرها جوم سوليفان في موسكو منصبه اليوم الأحد.

ونقل موقع سي إن إن الإخباري مساء اليوم الأحد بيانا صحفيا للسفارة الأمريكية الذي ذُكر فيه أن «سوليفان اختتم عمله كمبعوث للولايات المتحدة وغادر موسكو، لأنه سيتقاعد».

التقاعد بعد مسيرة طويلة

وتابعت: «تم تعيين السفير سوليفان في ديسمبر 2019 وعمل سفيرا لما يقرب من 3 سنوات، وبعد مغادرته، سيتقاعد لينهي مسيرة مهنية امتدت إلى 4 عقود وشملت 5 رؤساء للولايات المتحدة، وشغل عدة مناصب عليا في وزارات العدل والدفاع والتجارة وكذلك مساعدا لوزير الخارجية، إليزابيث رود ستتولى مهام منصب القائم بالأعمال حتى وصول خليفة السفير».

توقيت مغادرة السفير

وسيغادر السفير الأمريكي الحالي بعد 7 أشهر من بداية الحرب الروسية الأوكرانية وسط مساندة الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا ضد روسيا وفرض عقوبات اقتصادية على موسكو لإيقاف حربها ضد أوكرانيا، في الوقت الذي ردت روسيا بفرض عقوبات على شخصيات أمريكية ومنعتها من زيارة أراضيها.

وأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على روسيا في مارس الماضي وتضمنت منع تصدير السلع التكنولوجية لروسيا، بجانب فرض تكاليف كبيرة على شركات تطوير وإنتاج الأسلحة الروسية في المجموع وتم تصنيف 22 كيانا روسيا مرتبطا بالدفاع تشمل طائرات وأنظمة حرب إلكترونية وصواريخ طائرات بدون طيار تابعة للجيش الروسي.

عقوبات واسعة ضد روسيا

وتضمنت العقوبات عدم تمكين روسيا من تصدير النفط والذي يعد مصدرا أساسيا لتمويل الجيش الروسي في حربه ضد أوكرانيا، وكذلك فرض عقوبات على شركات أمن روسية محلية شاركت في معاونة الجيش الروسي وتم منع توريد أسلحة إلى هذه الوكالات وكذلك قطع غيار الأسلحة المختلفة، واشتملت العقوبات منع دخول الطائرات الروسية الأجواء الأمريكية الداخلية، ما يضر بالاقتصاد الروسي.