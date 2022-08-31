موسكو: المدفعية الأوكرانية قصفت مبنى لمعالجة النفايات المشعة بزابوريجيا

اتهمت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، المدفعية الأوكرانية بقصف مبنى لمعالجة النفايات المشعة بمحطة زابوريجيا النووية، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

مخاوف من وقوع كارثة نووية

وفي وقت سابق قال الرئيس الأوكراني، إنّ أوروبا واجهت احتمال وقوع كارثة إشعاعية يوم الخميس الماضي، عندما تم فصل محطة نووية تحتلها روسيا عن شبكة الكهرباء في أوكرانيا، وأضاف أن المحطة جرى ربطها بخط الكهرباء الاحتياطي وتمكنت محطة زابوريجيا من العمل بأمان.

ويشار إلى أنّ حرائق اندلعت في وقت سابق بخطوط الطاقة الكهربائية العلوية، ما أدى إلى قطع التيار عن المحطة، وسط قلق متزايد بشأن القتال بالقرب من المجمع الذي يضم أكبر محطة نووية في أوروبا.