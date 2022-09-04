نتيجة انتخابات المحامين على منصب النقيب بالأرقام: فارق 10 آلاف صوت لـ عبدالحليم

أعلن المستشار عبد الناصر أبو العزم رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، نتيجة انتخابات نقابة المحامين 2022 على منصب نقيب المحامين، فوز عبد الحليم علام على منصب نقيب المحامين خلفا للراحل رجائي عطية، بفارق أكثر من 10 آلاف صوت.

45983 ناخبا أدلوا بأصواتهم

وبلغ عدد الحضور من أعضاء الجمعية العمومية في انتخابات نقابة المحامين 45983 ناخبا، كما بلغ عدد الأصوات الصحيحة في انتخابات نقابة المحامين 45298 وعدد الأصوات الباطلة بلغ 685.

25267 لـ عبدالحليم

وأكد أن عبد الحليم علام حصل على 25267 صوتا أما أقرب منافسيه نبيل عبدالسلام حصل على 15005 أصوات، وحصل عمر جلال هريدي على 1618 صوتا.

وأجريت انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب اليوم منذ التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءا، في 333 لجنة انتخابية بـ37 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية وسط منافسة بين 18 مرشحا على منصب نقيب المحامين.