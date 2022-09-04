بريد الوطن.. المُسْتَتَرْ

ارفع بنانك يا فتى

وانفض عن القلب الحجر

فالشمس ترفع رأسها

لتضىء وجهاً للقمر

لا تنظرنَّ مدققاً خلف الصور

متِّع فؤادك كى ترى

ما بين حرفٍ مستطرْ

لا تشغلنَّ البال خلف الباب ما يخفى القدر

هذى الوجوه النَّيرات تحفزتْ

وسرقن من عينى النظر

فاشغل لحاظك بالهوى

وانهل رضاباً مستعر

واضمم جناحك للجوى

حلِّق إلى دنيا القمر

فاز الذى دوماً صبر

فضح الشعاع خبيئتى

لا يشغلنك المستتر

سامح لطف الله

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