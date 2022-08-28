بريد الوطن.. «روسيا - أوكرانيا» ورحلة التخاصم والتناطح

منذ أن اندلعت الحرب بين روسيا وأوكرانيا وبعد مرور نحو أربعة أشهر على الحرب، برز الغرب وحلف الناتو كحلف سياسى وعسكرى بالوقوف خلف أوكرانيا، ولكن بخليط من اللغط واللبس، وعدم الوضوح، والغرب تناسى قوة روسيا، وينظر لنفسه كأنه يمتلك الزعامة، والبحث عن دور يناسب طموحاته، مثلما نرى فى عدوانية الكيان الصهيونى على شعب فلسطين المحتلة، من أجل ردع العائلات الفلسطينية عن تقديم أى عون للأبناء الذين يكونون قد انخرطوا فى المقاومة الفلسطينية ضد المحتل، ودفع الشعب الفلسطينى نحو الهجرة مع وصولهم لمرحلة عدم الاستقرار فى ظل بناء المستوطنات الصهيونية، ونفس الغرب والناتو يدعمون الكيان الصهيونى، لأن ما بينهم وبينه كيفية تفتيت المنطقة العربية، ونهب ثرواتها، والولايات المتحدة الأمريكية ترى أنها منذ العام 1945 زعيمة للعالم الغربى، ومنذ ذات التاريخ تسعى لتأكيد شرعية أحقيتها لهذه الزعامة، وروسيا وأمريكا فى طريق التضاد منذ أن تحول الجسد الأوروبى للبقاء تحت الحماية الأمريكية، والدولة العظمى لا تستمر طويلاً، وللكون سنن إلهية، هنا مشاكسة أمريكا لروسيا عبر أوكرانيا أمر ساخر، وأوكرانيا بلعت الطعم الأمريكى بالناتو، مثلما بلعه الرئيس صدام بغزو الكويت أغسطس 1990، وضاعت العراق ونُهبت ثروات شعبها، وأوكرانيا والحرب مع روسيا لا يحقق لها القوة، لأن روسيا تمتلك التفوق العسكرى والسياسى.

يحيى السيد النجار

كاتب وباحث - دمياط

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