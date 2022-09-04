بريد الوطن.. المخدرات وناقوس الخطر في مصر

منذ أكثر من شهر، وفى إحدى قرى مركز دكرنس دقهلية «ديمشلت»، كان حادث المواجهات التى وقعت نتيجة تصفية حسابات بين فريقين من تجار المخدرات، باستخدام الأسلحة النارية وسقوط ضحايا من الشرطة إنذاراً خطيراً بوجود بؤر إجرامية أصبحت متوحشة من حمل السلاح الآلى، والدخول فى مواجهات مع الأمن المصرى، فأصبحت هذه الجرائم تأخذ منعطفاً آخر مع الأهالى والشرطة من استخدام السلاح والخطف وتهديد الآمنين، عالم خارج القانون وخارج الوعى الحسى والجسدى والأخلاقى ضاع نتيجة عوامل كثيرة، وكأنك أمام مشهد تراجيدى من العنف فى سينما هوليوود، آن الأوان أن ندق أجراس الخطر وحماية شباب فى عمر الزهور من جيل جديد، يحمل مستقبل وطن، هل نحتاج إلى التجربة الصينية، ويتم إعدام هؤلاء كما فعلت الصين فى حربها المعروفة بحرب الأفيون، يجب أن تُطرح أولاً فكرة ضبط الشارع من الفوضى العارمة، من التكاتك والدراجات النارية التى تُستخدم بطريقة غير أخلاقية، فيجب أن يتم تنسيق حملات مكثفة من الأمن مع تعاون لجان من المجتمع المدنى داخل كل قرية، ويتم بحث كيفية علاج المدمن وعزله عن المجتمع. لقد أصبحت كل جريمة مرتبطة بتعاطى المخدرات صرخة لعلها تصل إلى مسامع كل مسئول من تداعيات وانتشار المخدرات داخل المجتمع.

محمد سعد عبداللطيف

كاتب مصرى وباحث

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