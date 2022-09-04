«الصحة»: إطلاق مبادرة «هتتعالج مكانك» في 4 محافظات نائية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث بِاسم وزارة الصحة، إن المبادرة التي أطلقتها الوزارة مؤخرا وحملت اسم «هتتعالج مكانك» هي خدمة طبية متطورة، وتوفر على المريض الجهد والتكلفة، إذ أن آلية عمل المبادرة تعتمد على المحافظات النائية وعددها 4 منها الوادي الجديد والبحر الأحمر.

عبدالغفار: المريض لن يتحمل مشقة السفر أو الانتظار للكشف

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن المبادرة تمكن المواطنين الموجودين في مثل تلك المحافظات المختلفة من التواصل والحصول على الرأي الطبي الخاص بتشخيص حالات المرضى دون أن يتحمل المريض مشقة السفر أو الانتظار للكشف.

عبدالغفار: لدينا 122 جهاز منتشر في 27 محافظة

واستطرد: «المواطن كل اللي عليه الذهاب إلى الوحدات الصحية التي تقدم خدمات أولية، وقمنا بتوفير أجهزة لتقديم الخدمة بواقع 122 جهازا منتشرا في الـ27 محافظة بين الوحدات الصحية أو المستشفيات المركزية، بخلاف وجود 33 جهازا موجودة في كل المستشفيات التي تتبع الجامعات».

وأوضح أن المواطن يستطيع في أي مكان الذهاب إلى الوحدات الصحية المنتشرة على مستوى المحافظات، ويناظره أساتذة أطباء في معهد ناصر أو جامعة عين شمس دون تحمل تكلفة النقل، وفي حال احتاج المريض إلى النقل يجري التنسيق من خلال المبادرة وتوفير المكان لنقل المريض أو الطفل عبر هيئة الإسعاف المصرية حال احتاج للتدخلات الجراحية.

وتابع: «عندنا جدول على مدار 6 أيام في الأسبوع لعيادات الاستشاريين، وتم تقسيمها على كل عيادات الأطفال على مستوى الجمهورية، وعلى مدار الأسبوع عندنا تخصص زي الأطفال شغال 6 أيام، كذلك أمراض القلب والأمراض العصبية».