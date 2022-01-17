تقديم خدمات طبية لـ10 ملايين متردد على الوحدات الصحية بالشرقية في 2021

قدمت المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، وعددها 486 وحدة، الخدمات الطبية لأكثر من 10 ملايين مواطن متردد عليها بالمحافظة خلال عام 2021.

رفع كفاءة منافذ تقديم الخدمة الطبية

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، ودعم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفي ظل أعمال التطوير ورفع كفاءة منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية.

تقديم الخدمات الطبية لـ 10 مليون مواطن

أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزاة الصحة أن الخدمات الطبية جاءت ​بواقع 10235481 خدمة، وذلك خلال عام 2021، حيث تم تقديم الخدمة بالعيادات الخارجية بهذه المراكز والوحدات لـ 2383028 مريضا، والاستقبال والطوارىء لـ 115245 مواطنا، وخدمات متابعة الحوامل الجدد لـ110535 مواطنا، والحوامل المترددة لـ 286958 سيدة، ومتابعة الأطفال لـ 1037226 طفلا، والتطعيمات الروتينية لـ1186216 طفلا، وتنظيم الأسرة لـ2573087 سيدة، والخدمات المعملية لـ 1951399 مواطنا، وطب الأسنان لـ 570687 مواطنا.

تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين

وأكد «مسعود»، ستمرار الجهود المبذولة لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، بجانب العمل علي تطوير ورفع كفاءة الخدمة بمختلف المراكز الطبية والوحدات الصحية بمحافظة الشرقية، مقدماً الشكر للإدارة العامة للطب الوقائي، ومديري الإدارات الصحية، وجميع الفرق الطبية وجميع العاملين والمشاركين في هذا العمل بالوحدات والمراكز الطبية، نظراً للجهود المخلصة المبذولة للحفاظ علي صحة وسلامة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية