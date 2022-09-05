القصة الكاملة لجريمة الجيزة.. عاملان أنهيا حياة شاب في 10 دقائق بسبب خلافات

لم يجد العاملان حلا لإنهاء الخلافات التي ظلت عدة أشهر مع «أحمد. ج»، في العقد الثالث من عمره، إلا كتابة السطور الأخيرة من حياته، بعد أن خططا وعقدا العزم على قتله، واعتديا عليه، بعد انتهاء عمله، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وفرا هاربين، وتمكن ضباط المباحث، من القبض عليهما بعد بلاغ ورد لقسم شرطة الجيزة.

كانت الساعة تشير إلى الساعة الثانية عشر من مساء الخميس الماضي، ورد لمأمور قسم شرطة الجيزة، بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول «أحمد. ج»، في العقد الثالث من عمره، جثة هامدة نتيجة الاعتداء عليه، وسرعان ما انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، لجمع معلومات، وكشف غموض الواقعة، وتحفظت على كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط مسرح الجريمة، حتى تبين أن الجريمة وقعت أحداثها نتيجة الخلافات بين المجني عليه والجناة.

كاميرات المراقبة كشف هوية الجناة

كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط مسرح الجريمة، كانت للجناة بالمرصاد، وكشفت هويتهما، وحدد رجال المباحث هوية المتهمين، وتمكنوا من إلقاء القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، بسبب الخلافات الموجودة بينهما وقررا التخلص منه.

خضع المتهمان لجلسة اعترافات تفصيلية حول ارتكاب الجريمة المؤلمة، وأدليا باعترافات حول الجريمة قائلين: «مكناش ناويين نعمل معاه حاجة، بس هو اللي أجبرنا على كدا، وقتلناه في 10 دقايق».

وأمرت جهات التحقيق بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات، 15 يومًا، فيما أمرت بعرضهما على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل مخدرات، لبيان تعاطيهما المخدرات من عدمه.

العقوبة المنتظرة للمتهمين

«أي جناية قتل عمد عقوبتها الإعدام، لأن الجناة تربصا بالمجني عليه من أجل إزهاق روحه».. بهذه الكلمات أوضح رامي عبد المنعم المحامي والخبير القانوني، العقوبة المتوقعة على الجناة، وفقًا لما ورد بالفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية «أي جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وأشار إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم، مع توافر صلة زمنية بينها.