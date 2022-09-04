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كشف ملابسات تداول مقطع فيديو لسرقة سيدة من شخصين.. والقبض عليهما

كتب:

محمد بركات
07:24 م | الأحد 04 سبتمبر 2022
شرطة.. صورة تعبيرية

شرطة.. صورة تعبيرية

كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن تضرر صاحبة الحساب المشار إليه من قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتفها المحمول أعلى أحد الكباري بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة.

تحديد مرتكبي الواقعة

بالفحص وبإستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وهما شخصان مقيمان بنطاق محافظتي القاهرة والشرقية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه، وباستدعاء المُبلغة تعرفت على الهاتف واتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

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