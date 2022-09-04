خلافات مالية وراء مقتل شاب على يد عاملين في الجيزة

تمكن رجال المباحث من القبض على عاملين لاتهامهما بقتل شاب، نتيجة خلافات مالية في الجيزة، واعترف المتهمان بارتكاب الجريمة، وأخطر اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

خلافات مالية بين المجني عليه والعاملين

تلقى العميد علي عبد الرحمن، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، بلاغا بمقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه، فأخطر اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وكشفت تحريات رجال المباحث أن خلافات مالية بين المجني عليه وعاملين، دفعهما للاعتداء عليه، ما أسفر عن مقتله.

حدد رجال المباحث هوية المتهمين، وتمكنوا من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، فقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

عقوبة المنتظرة للمتهمين

وحول الموقف القانوني للمتهمين، يقول عماد عبد المنعم، المحامي بالنقض والإدارية العليا والخبير القانوني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية «أي جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.