الأزهر يدين التفجير الإرهابي بمسجد مدينة هيرات الأفغانية

أدان الأزهر الشريف بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة هيرات غرب أفغانستان، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.

تضافر جهود الدول الإسلامية لمواجهة الإرهاب

وأكد الأزهر، أن استهداف المصلين الآمنين في بيوت الله هو إرهاب دموي، وتجرد من القيم الدينية والمعاني الإنسانية، مشددا على ضرورة تضافر جهود الدول الإسلامية والمجتمع الدولي لمواجهة هذا الإرهاب الخبيث والقضاء عليه واجتثاثه من جذوره.

الأزهر يعزي الشعب الأفغاني

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب الأفغاني وأهالي الضحايا، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يعيد إلى أفغانستان الأمن والأمان، وأن يجنب أهلها كل مكروه وسوء.