أستاذ الطب النفسي: جرائم العنف في المجتمع ليست ظاهرة.. مجرد حوادث فردية

قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي، إن جرائم العنف التي تحدث في الشوارع المصرية بشكل رائج لم ترق حتى الآن لتتحول إلى «ظاهرة» حيث إنه لو وصفت جريمة بعينها على كونها ظاهرة فيجب أن يكون هناك تراكم لعدد كبير من الحالات بخصوص مثل تلك الجريمة.

المهدي: يجب اتخاذ إجراءات وقائية وعلاجية لوقف تلك الجرائم

وأضاف «المهدي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن أحداث قتل الشباب للفتيات في الشوارع المصرية لا يجوز وصفها بأنها ظاهرة حتى الآن، ولكنها حوادث فردية متكررة.

وأشار إلى أن الحوادث الفردية المتكررة لا تمنع من أنها تدق ناقوس الخطر للمجتمع كي يأخذ إجراءات وقائية وعلاجية لوقف مثل تلك الجرائم.

المهدي: كثرة تناول مثل تلك الأخبار تؤثر سلبيًا في نفس المواطن

وأوضح أن مبالغة التناول الإعلامي سواء قنوات التلفاز أو مواقع التواصل الإلكتروني، مع إعطاء تفاصيل كثيرة عن مثل تلك الحوادث يأتي ذلك بتأثير سلبي على نفسية عموم الناس، وقد يؤدي إلى زيادة شعورهم بحالة من الخوف والقلق على أنفسهم وذويهم بأن يتعرضوا لمثل تلك الجرائم.

واستطرد: «بات هناك نسبة من الشباب والمراهقين أصبحوا أكثر جاهزية لتكرار مثل هذا الأمر، وهو الأمر الذي يطلق عليه علميًا اسم القاتل المقلد، متابعًا أن مثل تلك الشخصيات نطلق عليها اسم الشخصية الدرامية، والقاتل بيكون عايز يبقي تريند حتى لو بارتكابه جريمة قتل، وده نوع من الهوس في الشهرة».